Christophe BERTHIAUX

Twitter : https://twitter.com/CBerthiaux

Linkedin : https://www.linkedin.com/profile/public-profile-settings?trk=prof-edit-edit-public_profile



Après 9 ans chez VINCI Park en tant que Directeur de Secteur avec des responsabilités opérationnelles d’exploitation (C.A. 13 M€ / an) et de management d’équipe (30 personnes), j’ai souhaité faire évoluer mon parcours professionnel vers un nouveau métier : la formation professionnelle au service de l'entreprise et des collaborateurs. Désormais Responsable de Formation, je conçois et mets en œuvre une offre de formation au sein de VINCI Park sur la base des besoins des directions opérationnelles et fonctionnelles en cohérence avec la stratégie, les évolutions et les priorités de l’organisation.

Cette double expérience a forgé ma conviction et mon pragmatisme : la formation en entreprise doit rimer avec sens, résultats et souci des priorités.



Linkedin : https://www.linkedin.com/profile/public-profile-settings?trk=prof-edit-edit-public_profile





Mes compétences :

Ingénierie formation

Ingénierie pédagogique

Animation de formations

Conduite de projet