Christophe BESSAUDOU

ANALYSTE CREDIT



De formation juridique, avec une dominante immobilière, j'analyse et je contrôle les dossiers de prêts au CREDIT FONCIER DE FRANCE.

Mon travail consiste essentiellement à vérifier la solvabilité des clients présentés par le réseau et les mandataires, et à juger de la cohérence de leur projet immobilier par rapport à leur situation personnelle.

Le CFF est un établissement spécialisé dans les prêts réglementés aux particuliers ( PAS, PTZ...), mais mes capacités en matière d'analyse financière, et ma connaissance de l'anglais m'ont amené à traiter -d'une part- de la clientèle haut de gamme, et -d'autre part- non-résidente.



Le CFF devant interrompre son activité prochainement, je recherche un emploi d'analyste crédit, en Lorraine, ou au Luxembourg, pour rejoindre mon épouse qui y travaille déjà.



Mes compétences :

Fonction support

Audit

Debt Finance > Debt Recovery

Financial Analysis

Microsoft Excel

Microsoft Word