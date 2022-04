Christophe BILLARD

Après un parcours de 17 ans en Retail chez Décathlon depuis un job d'étudiant et participer à une aventure me menant au poste de directeur magasin, animer jusque 70 collaborateurs et formateur fut une excellente école avant de rejoindre la jeune société Espacéo filiale du groupe Spie Batignolles.

J'enrichis mes compétences en tant que directeur d'exploitation de centres aquatiques en délégation de service public au format concessions.

L'innovation, la formation, le développement commercial autour des services et d'une nouvelle offre produit ainsi que le développement des relations externes avec les élus, les acteurs institutionnels et économiques ainsi que des secteurs du loisir-tourisme sont au coeur des stratégies.



Mes compétences :

Animation commerciale

Management

Recrutement

Formateur

Vente B2B et B2C

Négociation

Contrôle de gestion