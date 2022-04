Christophe BINET

Fort d'une expérience réussie de plus de 16 ans, j'ai occupé et occupe toujours différents postes en tant que journaliste, rédacteur, éditeur, secrétaire de rédaction, animateur web, community manager et chargé de communication. Ma polyvalence me permet à la fois d'écrire des articles pour tous types de supports et aussi de gérer une publication dans l'intégralité ses étapes. Par ailleurs, j'ai créé et anime plusieurs sites Internet. Je maîtrise ainsi toutes les techniques liées aux sites web : référencement, audience, langage HTML, etc. Je sais également rédiger des communiqués de presse et travaille actuellement dans un service communication et marketing. Mes domaines de prédilection : courses hippiques, cinéma, théâtre, musique, sport, loisirs, sorties, voyages, gastronomie et littérature.



Mes compétences :

Journalisme

Secrétaire de rédaction

Correcteur rédacteur

Écriture

Presse écrite

Internet

Animation

Communication

Wordpress

Microsoft Word

QuarkXPress

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Adobe InDesign

Microsoft PowerPoint

Reportage