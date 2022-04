Christophe BIZOT

Expert en gestion des autorisations SAP:

* Implémentaton: Conception et réalisaton des autorisations,

* Refonte de systèmes d’autorisations existant,

* Audit de systèmes d’autorisations,

* Connaissance des outils automatisés en sécurité applicative: SAP_GRC et ALERTENTERPRISE,

* Maîtrise des enjeux et des risques (SOX, LSF,intégrité des données, séparation des tâches),

* Mise en place d’actions sécuritaires liées au SI SAP,

* Transferts de connaissances/ Formation.



Formateur SAP Cours ADM940 et ADM950,



Forte expérience en Centre d'Appels et Support aux Utilisateurs sur SAP.



Mes compétences :

SAP

Conseil

Loi de sécurité financière

Sécurité

Audit

GRC

Formation