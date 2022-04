Christophe BIZOT

J’ai travaillé de nombreuses années en agence de publicité en tant que monteur Avid au sein du service production. J’avais en charge le montage et l’habillage des films ainsi que la conception des packshots . En accord avec les différents intervenants sur ces projets, j’assumai aussi le rôle de directeur artistique en ce qui concerne l’aspect graphique des films

(étalonnage, mixage son ...).



J’ai eu l’occasion de compléter mes acquis au Canada, en travaillant sur des films corporates, institutionnels, des documentaires, des bandes-annonces de films pour des chaînes payantes avec habillage et mise à l’antenne, ainsi que sur la conception de DVD.



C’est à cette occasion que j’ai eu l’opportunité de parfaire mes connaissances sur des projets tournés et montés en HD, principalement sur Avid Adrénaline et Final Cut Pro HD.



Mon expérience dans le milieu de publicité et de la télévision m’ont apporté de très bonnes bases en ce qui concerne la production audiovisuelle, l’organisation des moyens humains et matériels ainsi qu’une grande expérience de la post-production.



Mes compétences :

Audiovisuel

créatif

imagination

post production

montage

cinéma

tournage

Informatique