Christophe BOITREL

Qui suis-je ?



Toulousain d’adoption depuis 2002, j’ai développé une expertise dans les systèmes d’informations ainsi que sur les technologies du Web & la stratégie digitale. Mon parcours professionnel m’a offert l’opportunité d’évoluer dans différents secteurs d’activités comme le bancaire, la e-Santé (assurance de personnes et SIH), le Help Desk, les réseaux et télécommunication.



Quels rôles ?



Je dispose d’un fort background technique pour avoir été Ingénieur Développement sur les technologies Microsoft pendant une dizaine d’années. J’ai orienté ensuite ma carrière professionnelle vers le management et la gestion de projet tout en continuant à développer et à capitaliser mes connaissances en architecture et en développement de solutions applicatives.

Cette orientation m’a permis de prendre la Direction de projets complexes autour des systèmes d’informations et de la communication multicanal et digitale.

Ce rôle où le management, la conduite de projet, la coordination, l’innovation et l’animation prennent toutes leurs importances, m’a offert de nouveaux horizons professionnelles et de nouveaux challenges à relever. Le challenge, qui pour moi est primordiale dans mon travail et dans les équipes qui je me dois d’encadrer.

Mes compétences s’étendent des phases post-projet (avant-vente, rédaction d’offre commerciale, négociation) jusqu’aux phases finales de formation et de conduite du changement.



Alors tout cela pour quoi ?



Pour intervenir sur des projets à forte valeur ajoutée ou l’expérience, la polyvalence, le relationnel, la diplomatie, le pragmatisme et le mangement sont autant d’atouts de réussite et de garanties de livrer dans les délais et les budgets les projets SI de mes clients.



Mes compétences :

Gestion de projet

Visual Basic

Oracle

Microsoft SQL Server

XML

VBScript

UNIX

UML/OMT

Scrum Methodology

SQL

Rapid Application Development RAD

PHP

MySQL

Microsoft Visual C/C++

Microsoft SharePoint

Microsoft Project

Microsoft Access

Microsoft .NET Technology

Merise Methodology

JavaScrip

Java

Internet

HTML

Management

Avant vente

Conduite du changement

Webmarketing

Direction de projet

Microsoft Windows

Confluence

Jira

Sitefinity

Gestion financière

Gestion de la relation client

SEO

Architecture logicielle

Architecture SI

Architecture réseau Internet

Génie et qualité logiciel

Data warehousing

Sécurité informatique