Christophe BON

Fort de mes vingt sept ans dans le milieu militaire, j’ai occupé de nombreux postes dans le domaine de la sécurité, de la maintenance et de la logistique J’ai également montré mes qualités en matière de pédagogie et d’encadrement du personnel en tant que formateur/responsable d’équipes dans différentes unités en métropole et lors de plusieurs missions à l’étranger. Aujourd’hui, responsable logistique au Centre National de Soutien Opérationnel (CNSO) à Orléans, j’ai les compétences en matière de conduite de la logistique. Je suis également formateur en techniques de self-défense. Je suis également titulaire de la carte professionnelle de surveillance humaine ou électronique, transport de fonds et protection physique des personnes.



Je décide à présent de changer d'orientation et de me reconvertir dans le secteur privé dans les domaines de la sécurité, de la logistique ou comme gestionnaire de parc.



Mes compétences :

transport de fonds

Protection rapprochée

surveillance humaine ou électronique

Conscience professionnelle

Adaptabilité

Formation

Encadrement

Logistique

Gestion de maintenance

Gestion des stocks

Maintenance automobile