Christophe BONIFACE

Ingénieur pour les Industries Agro-Alimentaire, j'ai débuté mon expérience professionnelle en R&D au Canada, avant de revenir en 2010 en France. C'est dans ce même domaine que j'ai poursuivi chez Nutrition et Santé durant presque 5 années pour m'orienter vers mon poste actuel d'Acheteur Ingrédients et Emballages



Ayant donné une dimension internationale à mon parcours : dans le Norfolk (Angleterre), à Nouakchott (République Islamique de Maurtianie, à Montréal (Canada)... je mets un point d'honneur à conserver cette dynamique dans les missions pour lesquelles je m'investis.



Mes compétences :

Gestion de projet

Industrie agro alimentaire

Recherche

Recherche et Développement

Négociation contrats

Emballages

Négociation achats