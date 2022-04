Christophe BONIFAY

Grâce à une carrière militaire de 20 ans, j’ai acquis les savoir-faire nécessaire à la maintenance électrique (bâtiments tertiaires, Monuments Historique).

Au cours des 16 dernières années passées à la Présidence de la République en tant que technicien électrotechnique à la cellule énergie, j'ai participé à la mise aux normes des installations électriques HT/BT, au suivi et à l’entretien des groupes électrogènes de secours du site, au suivi des maintenances haute et basse tension, mais aussi à la production et distribution d’électricité par groupes électrogènes mobiles sur toute la France lors des déplacements officiels du Président.



