Christophe BOUDET

- Gestion par Projet : du développement jusqu’à la mise en production série (définition du produit, définition du plan de contrôle (CPK, synoptique...), participation aux AMDECS (produit, process), APQP, gestion des EI (PAPP), gestion vie série).



- Responsabilité et suivi du développement commercial ou de la gestion d’un portefeuille achat site : litige, négociation annuelle des prix, marge commerciale, technique, qualité et logistique auprès de différentes usines en France comme à l’internationale (Allemagne, Espagne, Italie, Pologne, Suède...).



- Développement d’outils de reporting (Français et Anglais) et/ou tableaux de bord : B.O, tableaux croisés dynamiques (EXCEL), présentations PowerPoint ...



- Responsabilité et Négociation de contrats cadres : Formalisation de l’offre commerciale et/ou réponse aux Appels d’Offres sur portail Internet, responsabilité de la Marge commerciale et/ou opérationnelle.



- Management d’un ingénieur d’application et suivi de stratégies commerciales définies lors de comités de direction.



- Amélioration des marges commerciales et portefeuille achat par : Audits, Benchmarks, Veilles technologiques, définition et gestion d’économie technique, analyse Make Vs Buy ....



- Utilisation d’une base de données informatique pour la gestion des offres et portefeuille (commerciale et achat) : Team Center (UGS), DGSS (I2).



- Prospection commerciale par téléphone ou réseaux.

- Maîtrise de l'anglais (lu, écrit, parlé). Maîtrise de l'espagnol : niveau scolaire.



Mes compétences :

Négociation

Gestion de projet

Logistique

Achats

Sourcing

Automobile

Management