Christophe BOUIN

Marketing

Etudier le potentiel, budgétiser et définir le marketing-mix d’un nouveau produit

Prospecter et étudier un marché (veille concurrentielle et benchmark)

Traduire des argumentaires de vente en anglais

Rédiger des mailings et des trames de phoning pour des opérations de prospection



Gestion de Projet

Concevoir et animer un réseau d’Ecoute Client et analyser les informations collectées

Animer des réunions et des formations auprès d’équipes commerciales

Réactualiser et analyser des tableaux de bord

Gérer des dossiers administratifs, rédiger des courriers et des notes internes



Communication

Définir un plan de communication en respectant un budget

Créer des catalogues commerciaux et des plaquettes d’informations

Créer, rédiger et suivre la logistique mensuelle d’un journal de quartier



Commerciales

Négocier des opérations promotionnelles et du merchandising auprès d’une clientèle GMS et GSS

Conseiller et vendre des produits financiers en face à face ou par téléphone



Mes compétences :

Assistant chef de produit

Chef de produit

Marketing