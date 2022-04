Christophe BOULANGER

Ingénieur d'application avant et après vente de logiciels de conception pour les métiers de l'architecture, du bâtiment, et de la construction.



Logiciels en charge : Revit Architecture, AutoCAD Architecture, AutoCAD



Mission :

• Formation de cabinet d’architecture et société privée sur revit architecture et Autocad architecture

• Mise en place d’Autocad architecture dans des centres hospitaliers pour répondre à leurs besoins

• Réalisation de journées porte ouverte pour les hôpitaux, administrations, cabinets d’architecture

• Participation au salon Hopitech, batimat pour la présentation des produits Autodesk



Références clients : Eiffage, Vinci, C.H Laon, C.H Montargis, Locinter, Géodis, Leroy merlin, Auchan, Crédit agricole ,CPAM, CRAM



Mes compétences :

Formation