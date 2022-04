Christophe BOULESTEIX

Compétences Techniques



Installation, configuration et administration de serveurs :

• Windows 20008R2

• TMG 2010 (ForeFront Threat Management Gateway 2010)

• SharePoint 2010

• Xen-APP (Citrix)

• Exchange 2010



Mise à niveau :

• Exchange 2003 vers Exchange 2010

• Active Directory 2003R2 vers Active Directory 2008R2



Virtualisation :

• VMware (ESX)

• XenServer

• Hyper-V

• MED-V/APP-V



Connaissance de Powershell, SQL Server 2010, CENTOS, Word et Excel

Installation et configuration de modem ADSL.

Analyse et rétablissement de dysfonctionnement sur ligne ADSL via l’envoi de ticket GAMOT auprès de France Télécom.



