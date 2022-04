Christophe BRARD

Mon expérience pluridisciplinaire des Ressources Humaines est enrichie d'une expertise en Paie, SIRH et Administration du Personnel. En effet, après plusieurs années de spécialisation en Paie et en Gestion de Projets, j'ai abordé l'ensemble des fonctions des Ressources Humaines (Relations avec les partenaires sociaux, Management du changement d'ERP, Plan de Sauvegarde de l'Emploi, Entretien Professionnel) au sein de sociétés diverses.

J'aime travailler au plus proche des opérationnels et mettre mon sens de l'analyse au service de la Direction afin d'être un facilitateur à la décision, de permettre la profitabilité de l'entreprise tout en

assurant une Qualité de Vie au Travail.

Pour atteindre mes objectifs, je travaille avec sourire et bienveillance, en développant et utilisant au mieux les compétences de mes équipes et apportant confiance à mes interlocuteurs.



Relations Sociales

•gestion des contentieux et disciplinaires

•animations des relations avec les IRP

•élaboration d’accords d’entreprise

•évolution des conditions de travail

•mise en place d'une période d'Activité Partielle

•accompagnement de la direction dans le cadre d'un Redressement Judiciaire



Développement RH

•intégration des collaborateurs

•entretiens annuels et professionnels

•formation : réalisation et déploiement du plan

•conduite du changement



Gestion des Ressources Humaines

•Paie, déclarations sociales, contrat de travail

•Dossier AT/MP : suivi et gestion des contentieux

•Ruptures : négociation avec le collaborateur

•Veille sociale

•Évolution du SIRH



Rémunération et Avantages Sociaux

•indicateurs RH : création et suivi

•Base de Données Économiques et Sociales

•Bilan Social Individuel

•Négociation avec les organismes sociaux



Conseil et Aide à la Décision : organisation du temps de travail, négociation d'accords d'entreprise.



Projet RH : changement d'ERP Client, migration de SIRH, mise en place de Gestion des Temps.



Communication Interne.



Mes compétences :

Développement RH

Accompagnement RH

Gestion de la formation

Recrutement

SIRH

Relations sociales

Droit social

Administration RH

Formateur Interne

Paie

Gestion de temps

Gestion de projet

Management

Customer Data Integration

Sage Accounting Software

ADP Human Resources

CSP

PeopleSoft

SAP

SAP APO DP