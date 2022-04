Christophe BRETON

Au sein de l'entité IT Europe, je participe au développement des fonctionnalités RH, notamment autour de SAP HR.



Fonctionnellement, je traite tous les sujets de Gestion Administrative (PA, PB), de Gestion des Compétences, d'Organisation (OM), de Formation, des Evaluations ainsi que de Gestion des Temps et de Paie.



Mes compétences :

SAP HR

SAP R/3

SAP HCM

Visual Basic

ABAP OO

ABAP

SAP

LMS Corner Stone

LSMW

Microsoft Excel

Microsoft Word

Visual Basic for Applications