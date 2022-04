Christophe BRETON

Bénéficiant d’une expérience de plus de 12 ans au sein de Bouygues Télécom Aix en Provence, j’ai pu accroître mon adaptabilité face aux différentes missions qui m’ont été octroyées et développer ma rigueur, mon organisation et mon sens relationnel dans un milieu en perpétuel évolution.

Attiré par les nouveaux défis, j'ai décidé en 2010 de suivre une formation de Conseiller en Gestion de Patrimoine afin d'obtenir mon certificat en Décembre de la même année.

Muni de mon nouveau diplôme, j'ai décidé de créer ma société et de développer une nouvelle activité.

Mais rapidement, au vu de la demande et des offres qui m'ont été proposées, la téléphonie mobile s'est imposée à moi comme une évidence.

C’est ainsi qu’en 2011, la société Gobé m’a offert un poste de négociateur indépendant au sein de la structure déploiement du réseau 3G sur Marseille et le département du Var, et ce pour les projets Bouygues Télécom.

Le travail, les objectifs et la satisfaction du client étant mes maîtres mots, les résultats ont été rapidement positifs.

Ce monde, en évolution perpétuelle, connait l'émergence de la fibre optique et de ses projets ambitieux à moyen terme.

Il est donc primordiale pour moi de m'adapter à cette nouvelle demande et c'est ainsi que depuis 2013, je suis chargé du déploiement de la fibre optique (FTTH) sur Avignon, Manosque et maintenant Salon de Provence, en tant que négociateur indépendant pour le groupe Circet.

De belles années sont à venir alors armons nous pour atteindre notre but professionnel final :

LA RÉUSSITE



Mes compétences :

Adaptabilité à différents environnements

Conseil

Rigoureux et plein d´entrain

Autonome et responsable

Reflechir/decider/agir

Pragmatique et sincère

Ecoute client

Force de propositions et de solutions

Contacts humains