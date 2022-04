Christophe BREUIL

- Veiller à la l'application du droit social et du droit du travail

- Établissement des relations avec les caisses de retraites et les mutuelles

- Suivi des dossiers de gestion du personnel notamment les vacances et les congés maladie

- Prodiguer des conseils concernant la gestion du personnel

- Contrôle de la paye

- Connaissance multi-convention

- Création des salariés en paie

- Établissement des bulletins de paie sur le logiciel SAGE paie et cegid , cilae, pégase.

- Gestion des arrêts de travail (attestations de salaire, calcul complément).

- Variable et gestion des salariés (saisies arrêts, horaires, contrats acomptes).

- Calcul des primes (13eme mois, congés).

- Établissement de soldes de tout compte.

- Déclaration des cotisations mensuelles, trimestrielles et annuelles (sur Net Entreprise ou sur papier).

- Tâches administratives (courriers divers, virements).













Mes compétences :

Logiciel cilae

Cegid

Sage

Pegase

Microsoft Excel

Microsoft Word