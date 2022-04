Christophe BRICE

Résumé :

• Manager d’opérations orienté résultats – Opérations allant jusque 100M€/480 empl.

• Capacité reconnue à mener des employés vers l’amélioration continue des résultats, vers l’Excellence

• Expériences professionnelles dans 5 pays et 3 continents

• Profil production de masse

• Industrie Automobile (Rangs I et II) et Industrie du Verre

• Solides connaissance de l’aspect financier des operations (comptes de résultats et bilan)



Specialités :

• Négociation avec les syndicats en France

• Ouverture d’esprit envers les différences culturelles – Capacité à manager ces différences

• Amélioration Continue et Techniques / Outils japonais de Lean Manufacturing

• Cost Cutting et rationalisation

• US GAAP / FR GAAP

• Général Management Programme à l’INSEAD (par le CEDEP)



Mes compétences :

Management

Automobile

Directeur Général

Amélioration continue