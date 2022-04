Christophe BRISSARD

Bonjour

Vous aimez cuisiner et faire des gâteaux, alors venez visiter mon site INTERNET.

Pâtissier depuis 25 ans, je me lance dans une nouvelle aventure : faire partager aux plus grand nombre ma passion pour le sucré.

Mon challenge : faire réaliser des recettes de gâteaux pâtissiers dans la cuisine de Mr et Mme TOUT-LE MONDE.



Si vous êtes curieux de découvrir cette aventure, commencez par visiter mon site :

http://www.atelierpatissier.com/



Je souhaite que les photos sauront éveiller vos papilles,

et si cela vous tente, contactez moi.

n'hésitez pas à faire circuler cette adresse auprès de vos contacts.

merci a tous.



Mes compétences :

pâtisserie