Christophe BRISSARD

Ingénieur chargé de projet, mes différentes expériences en SSII, bureau d'études, PME et entreprises multinationales m'ont permis de gérer des projets informatiques dans des domaines d'activités très variés de l'industrie automobile, en passant par l'industrie électronique et dernièrement l'industrie agroalimentaire.



Mon esprit de synthèse m'aide lorsque je dois analyser les besoins clients et rédiger les cahiers des charges ou les analyses fonctionnelles.



J'apprécie le contact client lors de la phase d'avant vente ou lors de la formation des clients aux produits développés. Ces échanges sont très enrichissants.



Je me suis toujours attaché à garantir le respect du plan qualité défini par l'entreprise. De plus, j'ai été amené à définir et mettre en place des prodécures de travail suivant les normes ISO 9000-2000, ISO 27001 et ISO14000.



J'ai de bonnes notions théoriques d'administration de base de données Oracle.



Ma curiosité naturelle me motive pour assurer en permanence une veille technologique. Par exemple, je suis les tendances du web 2.0.



Durant plusieurs années j'ai eu la change d'encadrer une équipe. J'ai élaboré et suivi des tableaux de bord et des indicateurs de service. Par ailleurs, j'ai conduit le changement suite à l'évolution des processus de l'entreprise.



J'ai le sens de l'objectif à atteindre tant en coût qu'en délai pour satisfaire le client qui doit être au coeur de l'entreprise.



Mon ouverture d'esprit m'a donné envie de suivre des formations dans des domaines autre que l'informatique : comptabilité et gestion d'entreprises, économie, droits des affaires, ...

, ...



Mes compétences :

Agroalimentaire

Data center

Informatique

Ingénieur informatique

Lean

Manager

Manager opérationnel

Recherche

Windev