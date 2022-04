Christophe BRUNO

Développement Web, applications Facebook et social média

Conception / réalisation nouveaux media depuis 1996 (en indépendant depuis 2002) : conception, design, développement, gestion de projet ....



Mes clients : Editions Montparnasse, Editions du Seuil, Editions des Deux Terres, Viamichelin, Editions Atlas, Faculté de théologie protestante de Paris, Ecole Nationale Supérieure de Création Industrielle (ENSCI), Ecole Supérieure d'Electronique Automatique (ESIEA), fluctuat.net, etc.



Cofondateur et directeur de production d'une agence Internet (1998 - 2002)



Chef de projet chez Montparnasse Multimedia (1996-1998). Réalisation de CD-ROMS et DVD-ROMS culturels.



Forte expérience dans l'enseignement des nouvelles technologies / nouveaux media (Paris 8, Celsa, Ecoles d'art, ICN, Ecole des Mines de Nancy, Esiea...)



Mes compétences :

