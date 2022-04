Christophe BRUNOIS

Free lance depuis 2007

spécialisé sur les portails et applications de type SharePoint ou DOtnet

Fonctions techniques (Architecte, CPT, Dev et conseil) et fonctionnelles (MOA, solutions métier, Formation)

Spécialisé en InfoPath et reporting (MSRS/Crystal Reports...)

Nombreuses missions en grand comptes (PAPREC, BDF, Total, BERTIN, Johnson & Johnson, BPCE, CNP, Hachette, ALTEN, STERIA...)



Compétences finance, paye et RH:

Concepteur de produits de paye et gestion du personnel (Paye, portail RH, N4DS, dématérialisation..)

Produits en utilisations chez plusieurs clients comme (Gibert Jeune, Grands hôtels de Paris.....)



Disponibilités septembre 2013



Mes compétences :

Architecte

Btrieve

Comptabilité

Conception

Création

DADS-U

DADSU

Dématérialisation

DotNet

Finance

Microsoft Server

Microsoft Sharepoint

Microsoft SQL

Microsoft sql server

Paye

Microsoft .NET