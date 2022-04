Christophe BURLE

Agent d'achat au sein d'une compagnie projettable du MINDEF, ma mission est d'assurer et de gérer l'approvisionnement en bien et en service dans le cadre de l'exécution des marchés et politiques d'achat.

Personne dynamique, disponible et rigoureux, mon expérience au sein du MINDEF m’a permis de développer de solides compétences techniques et humaines. Je dispose d'une excellente culture en terme de gestion de matériels ainsi j’ai pu développer mon sens des responsabilités et du management.

Je souhaite évoluer au sein des achats ainsi je suis acteur et à l'écoute, dans mon domaine fonctionnel.



Mes compétences :

Gestion de maintenance

Logistique

Disponible

Organisation du travail

Sécurité au travail

Microsoft Word

Achats

Microsoft Excel

Marchés publics