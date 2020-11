Christophe CANINO

Carpe Diem; just do it;"entr'aide et prospérité mutuelle"Jigoro KANO;



la nostalgie du temps passé est le passe-temps de ceux qui ont du temps à perdre;



Se servir du passé pour mieux vivre le présent et mieux Exister dans le Futur.



Essayer d'essayer de mettre en application dans toutes les actions à menées: Une Logique Humaine qui doit primer sur la logique éconmico/financière.Donner du sens à toutes mes actions.Comme principe de base:de bien cibler lObjectif;qui déterminera toutes les actions.



le code moral du JUDO;en est le parfait référent.