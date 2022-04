Christophe CARON

Durant 12 années j’ai participé à des projets d’intégration de SAP dans l’industrie. Ils m’ont permis de me familiariser avec plusieurs secteurs industriels (pharmacie, métallurgie, santé, aéronautique…). J’y ai acquis un niveau d’expertise reconnu sur SAP PP et également sur les points d'intégration avec ce module (MM, SD, CO,...). En tant qu’intégrateur fonctionnel j’ai également piloté la construction de solution fonctionnelle et managé des plans de bascule dans un environnement SI complexe. Je cherche des missions en tant que free lance où je pourrais mettre profit mon expérience sur SAP ainsi que mes compétences dans le domaine de la supply chain.



Mes compétences :

SAP

