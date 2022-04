Christophe CARTHIER

Après avoir fait mes classes dans quelques restaurants prestigieux, j'apprend le goût de l'excellence et des nouvelles saveurs auprès de grands noms de la cuisine française.



Pratiquant une cuisine souvent qualifiée de créative, je recherche en permanence de nouvelles saveurs à travers toutes les cultures et techniques culinaires.



Je propose aujourd'hui des prestations gastronomiques à domicile pour vous faire partager, lors de dîners ou réceptions, des saveurs étonnantes et gourmandes.



www.christophecarthier.fr



Mes compétences :

Chef à domicile

Cocktails