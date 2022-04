Christophe CAZANOU

Développeur commercial dans l'âme sur les secteurs textile, puériculture et senteurs/décoration/bien être

J'ai une expérience significative dans :

Développement et gestion d’un réseau de revendeurs (magasins multimarques, grandes surfaces spécialisées, enseignes nationales, grands comptes)

Gestion de comptes clés nationaux

Animation d'une équipe

Gestion de marques moyennes et hauts de gamme, marque de luxe

Suivi et fidélisation clients

Gestion des réassorts clients

Prospection terrain et téléphonique

Présentation des collections en magasin, showroom et sur salon professionnel

Négociation de référencement avec les centrales d’achat au niveau national

Forte sensibilité produit

Autonome, sympathique, optimiste et ambitieux.



Mes compétences :

Développement commercial

Puériculture

Grands comptes

Décoration

Vente

Senteurs

Luxe

Textile

Adaptabilité

Prise de décision

Aptitudes relationnelles