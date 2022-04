Christophe CHABAUD

Sur scène depuis plus de 20 ans, je suis toujours à la recherche de projets qui font sens et sont en résonance avec l'application, le sérieux, la ténacité, l'amour que j'emploie dans tout ce que je fais.



Je cherche à élargir mes activités. Après avoir mis en scène deux groupes de comédiens amateurs en 2012/2013, je reprends la route des studios pour enregistrer des voix et celle des castings pour laisser mon empreinte sur la pellicule de quelques réalisateurs.



Je suis à l'écoute de vos projets ...



Mes compétences :

Théâtre

Bureautique

Recherche et Développement