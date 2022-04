Christophe CHADOUTAUD

En 1990 J'entre pour 10 ans chez Dalloyau au coté du M.O.F. 1979 Pascal Niau

J'ai fait les ouvertures des boutiques des galeries lafayette- Boulogne et Bastilles ou j'ai fini second de laboratoire en pâtisserie et responsable cuisine.



Durant cette période j'ai fait mes obligations militaires au cercle national des armées en tant que patissier.



en 2000, j'ai travaillé 5 ans à l'hôtel Ampère **** ou j'ai fait le passage a la 4ème étoile en créant le poste de la pâtisserie dans son ensemble en collaboration avec le chef François régis Cartier.



J'ai travaillé de 2007 à 2010 chez halavie et bell, comme chef pâtissier dans le cacher. Ce fut un très beau défi et très intéressant que de vouloir faire aussi bien que du français



En 2008, je rentre dans l'association des toques blanches, où j'ai fait des démonstrations culinaires, et un travail de recherche pour nestles france



actuellement je suis le chef de l'ambassadeur de france à Bogota. et par la même occasion Selección de fútbol de Colombia Sub 20



je parle anglais, et couramment espagnol, français.



j'aurais bien aimé dans l'agroalimentaire, genre confiture, biscuiterie plats cuisinés etc...



Mes compétences :

polyvalent