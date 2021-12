Claude ALLIER

Créateur et exploitant d'un restaurant puis d'un hôtel (28 ans), je me suis investi au sein d'une structure associative de chefs d'entreprises de C.H.R. en de nombreuses expériences de conseil en gestion, pendant 17 ans.



J'apporte,conseil aux entreprises de restaurations et d'hôtellerie. L'amélioration de la marge brute, la gestion de la masse salariale,le conseil et le développement de l'entreprise du C.H.R. sur des valeurs sûres sont les missions que je peux assurer à l'exploitant d'un C.H.R. Optimisation des ventes par l'élaboration de cartes, menus, et cartes des vins en tenant compte du prime cost.

Analyse, conseil, accompagnement, développement de l'entreprise. Réalisation de business plan pour l'hôtellerie et la restauration.



Mes compétences :

Consulting