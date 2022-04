Christophe CHAMBERT

Gérant depuis 2006 d'Immotion, je suis Marchand de biens.

Mon métier consiste à acheter des maisons basques que je rénove entièrement et transforme en petite copropriété.



Je fais évoluer mon activité immobilière en rejoignant le réseau Pavillon de l'Immobilier. Fort de mon expérience dans la rénovation, l'agencement et les travaux, je suis plus apte aujourd'hui à vendre les biens des autres et à aider les acquéreurs potentiels à investir dans leur résidence principale ou autre.





Mes compétences :

Création

Créativité

Curiosité