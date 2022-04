Christophe CHAMBON

Cela faisait 17 ans que je travaillais dans le secteur de la logistique, au cours de ces années j'ai eu une constante évolution comme agent administratif, contrôleur agréeur qualité, gestionnaire de stocks de plus de 4000 références et puis chef d'équipe les cinqs dernières années. je suis aussi une personne de terrain



Mes compétences :

Savoir évoluer

Polyvalence et adaptation

Management d'équipe

Rigueur dans le travail

Sens de la relation client

