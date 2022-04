Christophe CHARBONNEL

Avec une expérience de plus de 20 ans dans le bureau d'étude mécanique automobile, j'ai acquis des compétences en management d'études CAO, en plateau et en LCC, en support des usines en France et à l'étranger pour la fabrication de produits étudiés en amont ainsi que les réponses à consultations et maquettages (prototypes, tests) en lancement présérie auprès des clients et assurer la validation de la conception produit.

A mon savoir faire s'ajoute ma personnalité, curieux, pragmatique, créatif, rigoureux, et autonome dans mon travail.

j'ai la capacité à mener à bien des études de produits industriel dans les domaines d'activités faisant appel aux études mécaniques, aux pièces plastiques, aux textiles, et foam ,en cohésion avec tous les acteurs au sein d'une équipe projet pluridisciplinaire (process, méthode, qualité, logistique, achat), en interface directe avec les fournisseurs.



Mes compétences :

Ingénierie

Développement produits et concepts

