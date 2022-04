Christophe CHARPIN

Actuellement je suis un jeune diplômé d'un BTS MUC, en poste depuis le mois d'octobre 2013 en tant que responsable adjoint d'un drive (super U).

Je suis très mobile pour travailler (l'affectation de mon poste actuel a fait que j'ai dû changer de ville).

Je cherche à me perfectionner dans mon poste afin de pouvoir évoluer dans le futur et pour objectif d'avoir plus de responsabilité.



Mes compétences :

sérieux

travailleur

bonne connaisance des services drive

souhaite toujours en savoir plus

service client