Christophe CHATEAU

Bonjour,

Mon parcours au service des grands comptes aéronautiques, m’a permis de développer mes compétences dans les domaines Commercial, Supply Chain et Direction de Business Unit.

Aujourd’hui Consultant Freelance, je souhaite accompagner les entreprises dans l’amélioration de leur performance logistique globale, grâce à mon expertise du management transversal et de la relation Client Fournisseur.

Je suis positionné dans le centre de la France, et peut facilement me rendre chez n’importe quel fournisseur français ou européen pour une mission d’audit, de surveillance ou d’amélioration continue.

Merci de votre confiance



Mes compétences :

Gestion de projet

Supply Chain

Management

Animation et organisation de la production

Ingénierie d'affaires

Auditeur qualité ISO9001 et EN9100