Philippe DUGOUT

18 ans d'expérience au sein de grands groupes leader dans leurs domaines : Equipement Automobile, Aéronautique, Spatial et Défense.



Mes domaines d'excellence : ventes et programmes internationaux dans l'industrie de pointe : Automotive, Aéronautique, Spatial et Défense.



J'ai vécu 11 années à l'étranger (Afrique, Amérique du Sud et du Nord, Europe), parle l'anglais et l'espagnol couramment, notions d'Allemand, italien et russe.



Ouvert d'esprit, rigoureux, au très fort esprit d'équipe, c'est ensemble que l'on avance et construit une relation privilégiée interne/externe, privée comme professionnelle.