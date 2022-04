Christophe CHAUMEIL

Aujourd'hui, je totalise près de 14 années en management d'établissements et groupes dans les secteurs sanitaire et médico-social.



La thématique de mon parcours professionnel est en très grande partie tournée vers la santé : industrie pharmaceutique, mutuelle, établissements de santé (pour l'essentiel) et aujourd'hui formation continue des professionnels de santé.



J'ai évolué au sein d'entreprises relevant du secteur privé mais aussi de l'économie sociale et solidaire : mutuelle, coopérative et associations.



Mes compétences :

Stratégie d'entreprise

Relations sociales

Pilotage de la performance

Lobbying

Conduite du changement

Economie de la santé