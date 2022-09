Christophe COUDÉ

Doté d'un cursus universitaire en mathématiques, d'une longue expérience en Java/JEE (missions variées dans l'industrie et la Banque / Finance / Assurance), d'un goût prononcé pour la philosophie et de l'acquisition récente de diplômes de Data Scientist, je suis désormais polyvalent Data Science / Java / JEE.



Mes compétences :

Webservices

Hibernate

Statistique

Mathématique

Spring

JSF

Struts

Banque

Maven 2

J2EE / Java EE

Jboss

Philosophie

WAS 8

Python

Node.js

UML

CSS 3

HTML5

Bootstrap

Machine Learning