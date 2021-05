Christophe CROS

MISSION :

Accompagner les dirigeants d'entreprises et leurs Directions des Ressources Humaines dans toutes les dimensions non techniques (hors administratif et juridique) :

- plateforme virtuelle

- présentiel



THEMES D'INTERVENTION

- recrutement, intégration, amont/aval

- évaluations interne/externe,

- accompagnement / conseil : mutations, promotions, acquisition compétences et savoirs-êtres

- coaching individuel/collectif,

- aide à la décision

- projet professionnel

- animation groupes/réunions sur problématiques RH et management

- formation en présentiel sur thèmes innovants

- diagnostic social (équipe/BU etc...)

- aide à l'amélioration du climat social

- etc...



PROFIL

+ 20 ans d'expérience dans le conseil en RH

Conseil de Dirigeants PME (effectif 30/500 salariés -Groupes indépendants ou non

Poli-culturel :

- groupes US, européens, japonais

- Métropole & DOM-TOM (4 ans Ile de la Réunion)

- Paris petite couronne / Provinces



Mes compétences :

Audit social

Recrutement

Animation d'équipe

Management

Animation de formations

Search

Coaching Commercial

Gestion des compétences

Coaching de dirigeants

Coaching de cadres

Coaching professionnel

Coaching d'équipe

Coaching individuel

Formation