Général (2s) Christophe Deherre, bilingue français-anglais, diplômé de lEcole de lair et breveté de lEcole de guerre, jai 36 ans dexpérience professionnelle dans larmée de lair et 3 ans dans le privé, qui se résument ainsi :

- Une partie opérationnelle dans larmée de lair en tant que pilote de chasse et instructeur sur Mirage F1 et Mirage 2000, incluant la direction de l'escadron de transformation Mirage 2000 pour les pilotes étrangers et français,

- Un volet à linternational, détaché au ministère des Affaires étrangères, comme conseiller des ambassadeurs auprès de lUnion européenne et de lONU, ou comme officier travaillant en état-major international. Lors de ces affectations, jai représenté la France dans des négociations avec les Etats du monde, développé des stratégies de gestion des crises en Afrique principalement. Durant ces périodes, jai également développé mes compétences en matière de conseil à de hautes autorités et ai dirigé des équipes multinationales.

- Enfin, un volet direction générale, dans larmée de lair à la direction de la base aérienne de Creil (3500 employés), à la direction de projets complexes à linternational, comme, par exemple, la tournée de la Patrouille de France aux Etats-Unis au printemps 2017 ou encore, depuis 2018, comme directeur de la filiale Afrique Subsaharienne au sein du Groupe TLSContact. Au sein de ce groupe, jexerce mes responsabilités au profit de 37 centres de demandes de visas et 280 employés répartis dans 27 pays sur le continent.



Christophe DEHERRE

Tel : +27 (0) (82) 973-3209

Email : christophe.deherre@gmail.com





Mes compétences :

Conseil

Aviation

Direction générale

Conduite du changement

Evénementiels et salons

Gestion de crise

Négociation internationale

Aéronautique

Mobilité internationale

Traduction anglais français

Relations internationales

Direction de projet

Formation

Management opérationnel

Relations clients

Business Development