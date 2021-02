Mon parcours atypique, m’a permis de m’enrichir et surtout d’acquérir des compétences dans quatre domaines : technico-logistique, opérationnel, international et management.



D’abord dans le domaine technico-logistique, au travers de mon expérience de cadre technique au premier et deuxième échelon de maintenance aéronautique.



En second lieu, dans les domaines opérationnel et de la projection lointaine avec les différentes missions extérieures, auxquelles j’ai participé à l'étranger.



Ensuite, mes fonctions de spécialiste du Moyen-Orient m’ont permis de découvrir le domaine interarmées, international, par le biais de réunions,de voyages et d’études auxquelles j'ai participé.



Enfin, le poste que j'occupe aujourd'hui me permet de progresser dans le domaine des RI.



J’ajouterais que je parle 4 langues étrangères qui sont l’italien, l’arabe, l’espagnol et l’anglais.



Mes compétences :

Relations internationales

Analyse stratégique

Gestion de projet

Management

Négociation internationale