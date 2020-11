Christophe FOUCHER

Issu du milieu agricole, je suis, et ai toujours été passionné par les machines agricoles

Aujourd'hui, plus que jamais, la technologie utilisée par ces machines demande de très importantes connaissances techniques. Ces techniques sont en plus très variées:diésel avec technologie common-rail et scr, électronique embarquée, hydraulique...

C'est en 1984 que j'ai quitté les études avec en poche mon BEP et CAP de technicien réparateur de machines agricoles, après avoir fait mes études au lycée Claude Lehec de Saint Hilaire Du Harcouët (50)

J'ai ensuite travaillé en temps que mécanicien polyvalent chez un grainetier et transporteur Ets Rebours de Saint Denis De Gastines (53) pendant 2 ans

J'ai ensuite repris un garage de réparation de machines agricoles dans la même commune que j'ai tenu pendant 2 ans

Pour une question pratique, j'ai ensuite travaillé en temps que gardien d'immeuble dans un château à la Ferté Fresnel (61) pendant 3 ans

Depuis 1993,je suis employé à la SAS ROMET 53 et depuis 1994 en temps que chef d'atelier à Vautorte (53) qui est une concession Massey Ferguson

J'ai la charge de l'organisation de l'atelier SAV, la facturation clients, la gestion des garanties et le travail en étroite collaboration avec les constructeurs

Je suis maintenant titulaire d'un BTS Agroéquipement

Depuis 2017, je suis enseignant en machinisme agricole au lycée agricole "les vergers" à Dol de Bretagne. J'ai souhaité transmettre mes connaissances, et c'est près des jeunes en formation initiale que je peux donc maintenant le faire.



Mes compétences :

Machines agricoles

Relationnel