Charles FOUCHER

Technicien de maintenance agricole pour la S.A.S Romet 72 (concessionnaire Massey Ferguson;Merlo)

Technicien en itinérance et en atelier.

Tache principal : Diagnostic, réparation, révision, mise en route , préparation de matériel neuf, entretien et réparation des systèmes de climatisation...



Mes compétences :

Climatisation

Electrotechnique, bus can ...

hydraulique

Mécanique

électricité véhicule