Christophe FOURNIER

Je suis certifié du titre de Formateur Professionnel d'Adultes (Niveau III). Actuellement en poste de formateur à PREFACE, groupe Leo LAGRANGE au Centre de Détention de Salon de Provence. Je me position sur les différents métiers de la vente, du tourisme opérationnels, de la gestion et du management sur des petites et moyennes entreprises ainsi que du conseils en recrutement. j'ai 2 ans d'experiences comme formateur. J'ai aussi 5 ans d’expérience comme directeur d’établissement touristique ainsi que 15 ans dans l’univers des villages vacances (Club Med) à différents degrés de responsabilité. Mes qualités de gestionnaire, de recruteur et de manager étaient engagées lors de ces emplois. Durant ces différentes expériences, j’ai développé des compétences dans le recrutement des équipes, dans l’animation de séances de formation collective, la préparation d’action de formation, remédié, le cas échéant, aux difficultés des apprenants par l'accompagnement individuel des personnes. je suis également jury pour les titres professionnels de Vendeur Conseils en Magasin (VCM), Manager d'Univers Marchands (MUM) de Responsable d'Etablissement Touristique (RET) et Gestionnaire de Petite et Moyenne Structure (GPMS).



Mes compétences :

Ressources humaines : Assurer le recrutement de

Qualités : Suivre la réglementation d’hygiène et

Direction/management : Diriger l’ensemble des éq

Gestion : Elaborer le budget prévisionnel d’expl

Commercialisation : Approche commerciale afin d’

Accompagnement des personnes, Relation d'aide

Animation et création de support pédagogique.