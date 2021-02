Christophe GUERIN

Guerin7777aix@gmail.com

06.62.49.95.15



Après un début de carrière dans le forage onshore en Afrique , je me suis dirigé un peu par hasard :) puis par passion vers le secteur d'activité des jeux dans les casinos.

J' aime les gens, particulièrement les bosseurs , les pro actifs et les passionnés créatifs.

Polyvalent , organisé , curieux et motivé , je minvestis rapidement quelque soit le domaine d'activité.

Mon seul objectif : ... la réussite de l'entreprise



Type de Management: : Socio économique

Mise en place d'une stratégie d'entreprise ou tous les acteurs, actionnaires, dirigeants et salariés sont satisfaits

Oui c'est possible !



Compétences spécifiques :

Réorganisation, restructuration, modification de stratégie en cas de difficulté.



Mes compétences :

Finance d'entreprise

Marketing opérationnel

Droit du travail

Ressources humaines

Gestion de projets

Organisation du travail

Stratégie d'entreprise

Restauration