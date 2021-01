Christophe KOCHER

Mes expériences professionnelles acquises dans plusieurs entreprises denvergure mont permis de développer considérablement mes connaissances aussi bien dans le domaine de la gestion de production que dans celui de la logistique tout en appréhendant les contraintes liées aux coûts et à la satisfaction du client.

De plus, ayant joué un rôle dinterface dans la chaîne logistique, jai su obtenir une réelle polyvalence dans les domaines tels que la gestion des flux ou la gestion de projets.

Véritable pièce maîtresse de la Supply Chain, jai pour objectif dintégrer un poste à haute responsabilité et à fort potentiel.

Organisé, rigoureux et doté dun bon sens de la communication ainsi que dexcellentes capacités managériales, je parviens, grâce à mon ouverture desprit, à mintégrer facilement dans une équipe de travail.



Mes compétences :

Procurement Strategy

Hazardous Materials

Assembly Plants

Production Management

Procurement

Product Management

Production Planning

Requirements Gathering

Continuous Improvement

Formation au management

Formation leadership management

SAP R/3

SAP PP

Databases

Microsoft Excel

Microsoft Outlook

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

SAP MM

SAP Netweaver > SAP BW