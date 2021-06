Christophe LHÔTE

La relation aux autres et les interactions entres les différents

acteurs m’ont toujours plu et passionné : J’ai souhaité en faire mon métier.

Mes différentes expériences dans le service, la formation, le management et le coaching tant en entreprise que dans le milieu associatif et sportif de haut-niveau et amateur, m’ont apporté la volonté et le plaisir d’accompagner les organisations, les équipes et les individus vers et sur leurs projets.

LA personne est placée au cœur de ma démarche avec, comme vecteur premier d’apprentissage et de changement, les méthodes expérientielles et actives.



Je suis reconnu par ma capacité d'adaptation au contexte du client, d'aide à la clarification de ses besoins et d'aide à l'émergence de ses propres solutions.



Mon activité est lancée depuis 2011 avec de nombreuses formations conçues et animées en management de projets et d'équipe,efficacité professionnelle et gestion du temps et des priorités, accompagnement au changement, tutorat & transfert de compétences, négociation & médiation, communication et développement personnel, communautés de pratiques,... (Organismes de formations, EDHEC, Master à l'IUP de management de Sophia-Antipolis, faculté de Nice, Virbac, ...).

J'accompagne également en coaching des chefs de projets et dirigeant (individuel et coaching de dirigeant et de sportifs de haut niveau avec l'Edhec) et en tutorat des étudiants en Master à l'IUP.



Au plaisir de se retrouver sur des projets communs et vous aider à avancer et vous accompagner vers et sur vos projets.



Mes compétences :

Coaching individuel

Formateur

Management de projets

Intranet

Transfert de compétences et de connaissances

Coaching d'équipe

Tutorat et Mentorat

Conception de formation

Accompagnement au changement individuel et co

Communication relationnelle

Coach