Christophe MARSAUD

La personne que nous devenons doit beaucoup à ce que nous décidons fermement de réaliser avec force et détermination, au plan d'action qui en découle, à nos rencontres.

Je suis en quête dun nouveau challenge professionnel pour accompagner vos équipes dans la gestion, la transformation et l'amélioration de vos process SUPPLY CHAIN.

Leader, je suis reconnu pour savoir fédérer mes collaborateurs.

Expert en Supply Chain end to end Je place le client au centre de mes préoccupations.

Et si je mettais mon expertise à votre service ?



Mes compétences :

Développement des RH

Gestion De Projet

Expertise Méthodologique

Management D'équipe

Gestion de la production

Relation Et Satisfaction Client

Lean Manufacturing

lean Management (Continuous Improvement )

logistique amont et avale

Référent Qualité