Christophe MARTIN

« Je vous propose de très bien connaître votre secteur géographique pour orienter, programmer, décider, agir de manière pertinente et efficace.



Depuis 25 ans, je travaille pour des élus locaux sur des stratégies et des projets structurants de développement économique.



Concomitamment, pendant 20 ans, j’ai accueilli, conseillé et accompagné des dirigeant(e)s de TPE- PME dans leurs projets de développement. Depuis 2005, sur la Vallée de Clisson, la fiscalité locale d'entreprises est aussi un centre d'intérêt majeur pour moi, étant convaincu qu'elle constitue un levier puissant d'action directe pour le développement. Levier malheureusement trop souvent négligé ailleurs faute de bien le maîtriser et le connaître.



Par ma formation supérieure transversale, j’ai très tôt pensé que le développement résidentiel et économique d’un territoire repose avant tout sur ses entreprises bien ancrées localement.



Parallèlement à mon expérience de développeur ECO de terrain, j’ai toujours exprimé une appétence pour la veille et la prévision. La fusion des deux me permet désormais de proposer aux décideurs :

- Des indicateurs clés de suivi de bassins de vie ;

- L’identification de leurs dynamiques de transformation (évolutions macro tendancielles, prospective) ;

- L'évaluation et le suivi de leur potentiel fiscal en terme de ressource de développement,



Mieux connaître pour bien agir ; telle est mon intime conviction forgée à partir de ma forte expérience du développement économique local.



Mes compétences :

Esprit d'équipe

Analyse territoriale

Développement économique territorial

Veille stratégique

Gestion de projet

Esprit analytique

Fiscalité locale des entreprises